Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye veda etti: Partililer gözyaşlarıyla uğurladı CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e teslim edecek Kemal Kılıçdaroğlu, parti personeliyle vedalaştı. Veda programında parti çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

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CHP'de bir devir sona erdi...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı hezimetin ardından parti içerisindeki liderliği tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu, 'görevi bırak' baskıları altında girdiği CHP 38. Genel Kurultay'ında koltuğunu kaybetti.

Kurultay sonucu Özgür Özel, ikinci turda 812 oyla partinin yeni genel başkanı seçildi.

Kurultayda da kazanamadı

Kılıçdaroğlu, 13 yıldır yürüttüğü genel başkanlığa, kurultay yenilgisiyle veda etti.

Parti personelleriyle vedalaştı

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki devir teslim töreni öncesinde CHP’de çalışan personelle bir araya gelerek vedalaştı.

Personelle sohbet etti

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi salonunda düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Çiçek takdim edildi

Daha sonra kendisini uğurlamaya gelen personelle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu'na, çiçek takdim edildi.

Duygusal anlar yaşandı

Kılıçdaroğlu'na veda edilirken bazı çalışanlar duygusal anlar yaşadı.

"Bu parti bizimle var olmadı ve bizimle beraber de yok olmayacak"

Kılıçdaroğlu, yaptığı veda konuşmasında ilk genel başkanlığından itibaren birlikte çalışmaktan her zaman onur ve gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Biz güçlü bir aileyiz, iyi bir aileyiz. Beraber çalıştık, kader birliği yaptık ve mücadele ettik. Artılarımız oldu, eksiklerimiz oldu. Hayat doğru bir çizgi değil. Hayatın içinde inişler var çıkışlar var ama önemli olan ana hedefi kaçırmamaktır. O hedef doğrultusunda hep beraber çalıştık. Bundan sonraki çalışmaları da aynı yüreklilikle, aynı cesaretle sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü bu parti bizimle var olmadı ve bizimle beraber de yok olmayacak.

"Ailenin liderleri değişebilir, bu da gayet doğaldır"

Genel başkanlığı döneminde elinden geldiği kadar çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Bazen arkadaşları sürükledim, bazen beraber çalıştık ve bazen çalışmalarda aksaklıklar oldu. Bütün bunların hepsini biliyorum ama bir şekliyle hepimiz beraber çalıştık, çaba harcadık. Sizler günün 24 saatinde gelen telefonlara yanıtlar verdiniz, bizler gelen iletilere yanıt vermeye çalıştık. Kişisel olarak bana gelenlere ayrıca yanıt vermeye çalıştım ama sonuçta güzel bir aileyiz ve bu ailenin devamı gerekiyor. Ailenin liderleri değişebilir, bu da gayet doğaldır. Hayatın akışı içinde buna bakmamız gerekiyor ama sonuçta parti hepimizin partisidir.

"Tekrar hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum"

Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimiyle sağlıklı diyaloglar kurmaya çalıştıklarına vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti: