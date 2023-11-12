Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakmıyor: Önümüzdeki günlerde ofis açacak Kurultayda Özgür Özel'e koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmiyor. Kılıçdaroğlu'nun kısa bir istirahatten sonra Ankara'da bir ofis açacağı ve partide bir denge görevi yapmak istediği öğrenildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu gafları ve kaybettiği seçimlerle Türk siyasetine damga vurdu.

14 ve 28 Mayıs seçimleri ile CHP Genel Başkanı olarak hezimetlerine bir yenisini daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu bu seferde en güvendiği koltuğu CHP Genel Başkanlığı'nı kaybetti.

CHP'de bir devrin sonu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Görevini devretti

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu görevi Özgür Özel'e devretti.

Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak

Bu süreçten sonra Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun arka planda CHP'nin yönetimine müdahil mi olacağı tartışmaları yeni bir Güniz Sokak olayını hatırlattı.

Çalışma ofisi açıyor

CHP’nin 7’inci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir çalışma ofisi açmayı planladığı öğrenildi.

Çalışma ofisi hazırlıkları içinde CHP’den bazı milletvekilleri de dahil olmak üzere bazı isimler yer alıyor.

CHP'ye yön verecek

Ofis için konuşan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun burada hem parti içerisinden hem de siyasetten isimler görüşmeler yapacağını ifade ettiler.

Partide denge gözü görevi yapacak

Kılıçdaroğlu'nun bu çalışma ofisiyle birlikte parti içerisinde bir denge gözü olarak görev yapmak istediği özellikle bu adımları yerel seçimlerden sonra atmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çalışmalarıyla Türkiye siyasetinde yeni bir Güniz Sokak vakasına yol açacağı belirtildi.

Güniz Sokak olayı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 2002’de Çankaya Köşkü’nden ayrıldıktan sonra eşi Nazmiye Demirel ile birlikte Kavaklıdere semtinde Güniz Sokak’taki evinde yaşadı.

Cumhuriyet tarihine ‘Çoban Sülü’ ve ‘Baba’ lakapları ile damga vuran Demirel, 1980 darbesi sonrası getirilen siyasi yasak kaldırılana kadar ‘bir bilen’ olarak siyasi mesajlarını bu adreste verdi.

Eve gelen giden insanın eksik olmadığı Güniz Sokak, o dönem siyasete yön veren adres olarak tanımlandı.