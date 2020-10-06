Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'yi terörle ilişkilendiriyorlar

İktidarın CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendirmek istediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile aynı parti değiliz" dedi.

CHP, pandemi dolayısıyla bu yıl milletvekili kampını gerçekleştiremezken dün genel merkezde yeni yasama yılına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Genel merkezde milletvekillerini dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra yaptığı konuşmada, iktidarın CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendirilmek istediğini söyledi

MİLLET İTTİFAKI'NI BOZAMAZLAR

Kılıçdaroğlu, iktidarın CHP’yi “HDP’yle aynı partiymiş gibi” göstermeye ve İyi Parti’yle arasında görüş ayrılıkları olduğu yönünde bir algı yaratmak istediğine dile getirip “Millet İttifakını kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. İyi ilişkilerimiz var. HDP, İYİ Parti, CHP, hepimiz ayrı partileriz” dedi.

HDP’YE YAPILAN OPERASYONLAR: 7 YIL SONRA İNSANLAR TUTUKLANIRSA BUNU ELEŞTİRİRİZ

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre HDP’ye yönelik operasyonlara da değinen Kılıçdaroğlu “Biz adaletin yanındayız. 7 yıl sonra bir dosya açılarak insanlar tutuklanıyorsa bunu eleştiririz. Biz haktan hukuktan yanayız. Bir çelişki yaratılmak isteniyor. Oyuna gelmeyin” ifadelerini kullandı.