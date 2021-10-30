Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı bulundu iddiasına cevap verdi

Kendisine özgeçmiş bırakanların olduğunu açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimseye olumlu ya da olumsuz bir şekilde yanıt vermediğini söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair farklı iddialar son dönemde gündeme yerini almaya başladı.

Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent gibi isimlerinde haberlere konu olması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine özgeçmiş bırakanların olduğunu ancak kimseye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediğini söyledi.

ÇOK KİŞİ GELİYOR, ÖZGEÇMİŞ BIRAKANLAR OLUYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden.

Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var. Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz.

Ve henüz ve Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı.

KİMSEYE OLAMAZSIN DEMİYORUM

Kimseye “Sen olmazsın” ya da “Olamazsın” demiyorum. Çünkü Millet İttifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir.

O yüzden ben “olmaz” deme hakkını tek başıma kendimde görmüyorum. İkincisi, böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı.

OLUMLU YANIT VERMİŞ DE DEĞİLİM

Ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim.

BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ

Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum."