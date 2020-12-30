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    Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı olacağıma Millet İttifakı karar verir

    Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı olacağıma Millet İttifakı karar verir

    Meclis'te Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair imalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yine net cevap vermedi
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 07:44
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:38
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda Meclis'teki bütçe konuşmasında, kendisine "Aday ol, aday olacak mısın?" diye laf atan milletvekillerine verdiği "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleri, Cumhurbaşkanı adaylığı denklemi içinde Kılıçdaroğlu'nun da yer alıp almayacağı tartışmasını başlattı.

    Dün de yıl sonu değerlendirme toplantısı için gazetecilerle bir araya gelen CHP Lideri, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Toplantıda, Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.

    "MİLLET İTTİFAKI KARAR VERİR"

    Kılıçdaroğlu bu soruya, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İttifakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir.'' şeklinde cevap verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı olacağıma Millet İttifakı karar verir #1

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