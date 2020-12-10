Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair imalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili sorular sorulduğunda kaçamak cevaplar vermeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medyascope canlı yayınında gazeteci Ruşen Çakır'ın programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunanan CHP Lideri, Çakır'ın sorularına da yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Meclis'teki bütçe konuşmasında, kendisine "Aday ol, aday olacak mısın?" diye laf atan milletvekillerine verdiği "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleri, Cumhurbaşkanı adaylığı denklemi içinde Kılıçdaroğlu'nun da yer alıp almayacağı tartışmasını başlattı.

Ruşen Çakır da bu soruyu Kılıçdaroğlu'na tekrarlayarak, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını sordu.

Kılıçdaroğlu soruya şu şekilde yanıt verdi;

"ALİ Mİ OLDU VELİ Mİ OLDU, ÖNEMLİ DEĞİL"

"Bana göre sorulması gereken soru şu. Halk nasıl Cumhurbaşkanı adayı istiyor? Cumhurbaşkanı tek aday mı olsun her şeye o mu karar versin? Cumhurbaşkanı taraflı mı olsun tarafsız mı olsun?

Benim düşüncem şu; Bakın tek adam rejiminde hiçbir tartışma yok. Herkes bir kişiyi gösteriyor. Diyorlar ki, bizi de besliyor dünyanın parasını aktarıyor, dolayısıyla bizim adayımız belli. Peki biz ne diyoruz; Millet İttifakıyız demokrasiye bakıyoruz. Ali mi oldu Veli mi oldu, önemli değil. Cumhurbaşkanı nasıl olacak, yetkileri nasıl olacak? Bunun üzerinde durmamız lazım."

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yanıt verdi ViDEO

