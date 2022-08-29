Altılı masa, çıkartacağı ortak adaya protokol imzalatak

Altılı masanın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, adayın ülkeyi nasıl yöneteceğine ilişkin ‘protokol’ imzalayacağını söyledi.

2023'te yapılacak seçimler için zaman daralıyor.

Bilindiği üzere AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na karşı CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurdukları Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi ile birlikte hareket etme kararı almıştı.

İki ittifakta da seçim çalışmalarına başlanırken Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Millet İttifakı'nın adaylık bilmecesi devam ediyor

Muhalefette ise adaylık bilmecesi sürüyor.

Muhalefetten yapılan açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öne çıkarken, henüz bir netlik kazanmadı.

Önceki akşam Habertürk ekranlarına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının, ülkeyi nasıl yöneteceğine ilişkin 'protokol' imzalayacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: 6 partinin adayı protokol imzalayacak ViDEO

"Aday, 6 partinin belirleyeceği bu temel ilkelere sadık kalacağına ilişkin protokol imzalayacak"

Yüzde yüz seçilecek bir aday belirleyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“(Cumhurbaşkanı adaylığı) 6 lider birlikte karar verecek. Şu ana kadar konuşulmadı, yeri ve zamanı gelince konuşulacak. Adayın niteliklerini daha önce açıklamıştık. Şimdi temel ilkeleri belirleyeceğiz. Adayın da bunları içselleştirmesi lazım. Aday, 6 partinin belirleyeceği bu temel ilkelere sadık kalacağına ilişkin protokol imzalayacak. Burada dayatma mantığıyla gitmek doğru değil. Oturup konuşacağız. Olgun insanlarız, ortak hedeflerimiz var. Yolun başındayız, daha Seçim kararı alınmadı.





"Tepede oturacak kişi aynı zamanda liderlerle birlikte hareket edecek bir kişi olmalıdır"

Devlet yönetimi sıradan bir olay değil. Aday, devlet aklına sahip olacak, devletin ne olduğunu, adaletin, liyakatin ne olduğunu, devletin kurumlarını bilecek. Bunları bilmeyen bir kişiyi ‘iyidir’ deyip getiremezsiniz. Artı, bunların yanında egosuna yenik düşmeyecek. ‘Yetkiye sahip oldum, o ne güzel seçildim, nereden çıktı bu 6’lı masa’ demeyecek. Tepede oturacak kişi aynı zamanda liderlerle birlikte hareket edecek bir kişi olmalıdır. Bütün temel kararları 6 liderin ortak alması lazım."