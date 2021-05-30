Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor

Sürekli erken seçim yapılması için çağrılarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üst üste yaptığı görüşmelerle adaylığına zemin hazırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı katıldığı tüm seçimlerde sandığa gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce partideki koltuğundan vazgeçip Cumhurbaşkanlığına aday olmadı.

Ekmeleddin İhsanoğlu ile çatı aday yönetmini deneyen ardından Muharrem İnce ile tek aday şansını deneyen Kemal Kılıçdaroğlu, hezimetten kaçamadı.

MUHALEFET ERKEN SEÇİM İSTİYOR, ERDOĞAN'IN TAVRI NET

Türkiye son dönemde yeniden erken seçim tartışması içerisinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin 2023 yılında yapılacağını söylese de muhalefet tartışmaları sürekli gündemde tutma çabası içerisinde.

Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali veriyor olması dikkatlerden kaçmıyor.

CHP Lideri, kimi zaman sözleriyle kimi zaman yaptığı görüşmelerle aday olacağını göstermeye başladı.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Geçtiğimiz günlerde ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ardından soluğu CHP'nin akıl hocası olarak nitelendirilen Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti.

SON DURAK ÖZAL AİLESİ

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü adresi ise Özal Ailesi oldu.

CHP Lideri, 8’inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş’taki evlerinde ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst üste yaptığı görüşmeler ve yaptığı açıklamalardaki farklılıklar adaylık için zemin hazırlandığını gösterdi.

Bu hazırlık, 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olması istenen Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın planlarını da suya düşürüyor.