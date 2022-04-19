Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 195 bin lira ödemiş olacak.

Yargıtay, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

195 bin lira ödeyecek

Aydın, “Kılıçdaroğlu, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man Adası’nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya 5, ödeyecek tutar 195 bin oldu.” dedi.

“O zaman gereğini yap”

Bugün Kılıçdaroğlu, Man Adası belgeleri ile ilgili Yargıtay kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İspat ettiğin anda, Cumhurbaşkanlığını bırakacağım” açıklamalarını anımsatarak, “O zaman gereğini yap, millet bunu bekliyor.” demişti.