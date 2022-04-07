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    Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için bir CHP'linin önerilmesi güzel bir şey

    Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için bir CHP'linin önerilmesi güzel bir şey

    Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'na adaylık için Mansur Yavaş'ı önermesine CHP Lideri Kılıçdaroğlu cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:35
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    2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için  siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

    Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, 6 muhalefet partisinden oluşan Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor

    Adaylık için en başta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimi geçerken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler de kulislerde telafuz ediliyor.

    Yavaş önerisi

    Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önermesi de kamuoyunda gündeme oturdu.

    Karşı çıkmıştı

    Kılıçdaroğlu, daha önce İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "Görevlerine devam edecekler." diyerek veto kararını açıklarken, Özdağ'ın bu talebine de cevap verdi.

    Konuyla ilgili Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, adaylık için bir CHP'linin önerilmesinden memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

    "CHP'li birinin ismi geçmesi memnuniyet verici"

    "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız.

    6'lı masa karar verir

    Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel bakan bir kader birliği yaptık.

    "5 ayda Türkiye rahatlayacak"

    Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak."

    Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için bir CHP linin önerilmesi güzel bir şey #1


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