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6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de düzenlenen mitingde destekçileriyle bir araya geldi.

Toplanan kalabalığa seslenen CHP Lideri'nin gündeminde, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçaklar vardı.

İklim değişikliği nedeniyle yaz aylarında Akdeniz bölgesinde yangın tehlikesinin ortaya çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, göreve gelmesi halinde alevlere müdahale için yangın söndürme uçakları alacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, bunu gerçekleştirebilmek için Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağını belirtti:

İklim değişikliği var. Yaz aylarında bütün Akdeniz havzasında ciddi orman yangınları çıkabilir. Bunun için yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var.



Türk Hava Kurumu'nun bunu yeteri kadar yapamadığını, yaptırmadıklarını da biliyoruz. Size sözüm söz. Çanakkale söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım.