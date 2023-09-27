Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına tepki gösterdi: Yenilgiyi erken kabullendik Partide değişim seslerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, PM toplantısında zor süreçten geçildiğini ifade ederek yenilginin erken kabullenildiğini vurguladı.

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Seçim sonrası suların durulmadığı CHP cephesinde, değişim tartışmalarında tansiyon giderek artıyor.

Adeta bir taht kavgasının yaşandığı CHP'de, gerilim il kongrelerinde de sık sık gündeme geliyor.

28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra değişim çağrısını yapan isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Bunun ardından ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" sloganıyla genel başkanlık için yarışa katıldı.

CHP'de PM toplantısı

Ardından Parti Meclisi (PM), kurultay tarihi kararı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında kritik bir toplantı için bir araya geldi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar yaşananların basına yansımasını istemese de parti içinde yaşanan demeçler durumu partideki durumu özetliyor.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, PM'de dün yaptığı açılış konuşmasında parti içi meselelerin ülke meselelerinin önüne geçtiğini ifade etti.

"Yenilgiyi erken kabullendik"

Kılıçdaroğlu, PM'de değişim tartışmaları hakkında da konuşarak şu ifadelere yer verdi:

Zor bir süreçten geçtik, ama yenilgiyi de erken kabullendik. Hatasızız demiyorum ama seçim sonuçlarını hiçbir kurulda tartışmadan değişim çağrısı yapıldı. Son derece yanlıştı.

Başkanlık yarışında 3 aday var

CHP'de genel başkanlık yarışı için 3 aday var. Özgür Özel ve Örsan Öymen adaylıklarını açıklamıştı.

Ünal Karahasan da, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.