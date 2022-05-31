CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın hakkını savunmak için Van'dan oy istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı.

Gündeme yönelik açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la Gezi olayları sanığı Osman Kavala'nın tutukluluğuna değindi.

27-28 Mayıs'ta Van'a gittiğini ve bölgede Selahattin Demirtaş'ın çok sevildiğini gördüğünü söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, oy çağrısı yaptı.

"Van'la kucaklaşmalıyız"

"Oradan yeteri kadar oy alamadıysak kabahat bizde." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Vanlıların sofrasına oturmamız lazım, konuşmamız, dertleşmemiz lazım. Alanda çok güzel bir ilgi vardı. Van bizim tarihimizin ve kültürümüzün çok önemli bir parçası. Van'ı güçlü bir turizm, tarım merkezi haline getireceğiz. Van'la kucaklaşmak zorundayız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize oy verin

"Bize katılın, haksızlıklara susmayacağız"

CHP'nin iktidara geldiği durumda Demirtaş ile Kavala'nın serbest kalacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu sözlerle devam etti:

"Vanlı kardeşlerime seslendim; seçimle gelen seçimle gitsin diyorsanız, kayyum sona ersin istiyorsanız bize katılacaksınız. Haksız ve adaletsiz uygulamalardan çok şikayet ettiler. Bir kişi adaletsizlikle karşı karşıyaysa insani görevimizdir. Söyledim; mahkeme kararlarını uygulamıyorlar, AİHM kararlarını uygulamıyorlar. Osman Kavala'nın da Selahattin Demirtaş'ın da Harp Okulu öğrencilerinin haklarını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız."