Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da bir araya geldi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" çıkışının ardından bugün aday olabilecek isimler arasında konuşulan Mansur Yavaş'la beraber görüldü.

Önümüzdeki yıl 23 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi için tüm partilerin hazırlık süreci devam ediyor.

Ancak bu süreçte CHP'de ise bazı krizler yaşanıyor.

Aday olacak isme hala karar veremeyen CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun geri çekilmesinin ardından kulislerde Mansur Yavaş konuşulmaya başladı.

Bu kapsamda Mansur Yavaş'ın adaylık yönündeki çalışmaları gündeme gelirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş'ı destekleyenlere adeta rest çekti.

Dünkü grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'la yan yana

CHP Lideri bu açıklamalarıyla dikkat çekerken bugün ise Mansur Yavaş'la kameraların karşısına geçti.

İki isim Ankara'daki Engelliler Çalıştayı'na katıldı.

"Vatanına bağlı bütün kesimler yol arkadaşım"

Çalıştayın sonlanmasıyla gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki açıklamalarına yönelik soruları yanıtladı.

"Ben; bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Vatanını satanlarla kavga etmek lazım dedim. Ben bunu söylemek zorundayım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım. Ben bunu söylemek durumundayım.

"Bu iktidar sorunları çözemez"

Allah aşkına bir davadan beraat ediliyorsunuz aynı dava yeniden açılıyor bu sefer müebbet hapis cezası alıyorsunuz. Böyle bir Türkiye'yi ben istemem. İç politikaya bakın, dış politikaya bakın, ekonomiye bakın. Ben bu şartlarda ne konuşayım? Milyonlarca çocuk karanlığa mahkum edildi. Bu çocuklar okula nasıl gidiyor, ne yiyor? Bunu düşünen var mı? Ben onların dramını yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Bunu da yaşadım ve o konuşmayı yaptım. Bu iktidar bu sorunu çözemez.

"Demokratik yollarla sandığa gidilmeli"

Sorunun çözülmesinin tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim. Eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun."

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