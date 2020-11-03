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    Kemal Kılıçdaroğlu, deprem vergilerini sorguladı

    Kemal Kılıçdaroğlu, deprem vergilerini sorguladı

    Devletin bugüne kadar milyarlarca lira deprem vergisi toplandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Nereye gitti bu paralar" diye sordu.
    • AA
    • 03.11.2020 - 14:25
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 14:48
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında kameralar karşısında geçti.

    Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaşanan deprem üzerinden hükümete yüklendi.

    1999 yılında yaşanan Gölcük depreminin ardından gelen vergileri hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, o günlerden itibaren toplanan vergilerin ne olduğunu sordu.

    SORUNCA KIYAMET KOPUYOR

    Milyarlarca lira toplandığını ifade eden CHP Lideri, "Deprem vergisi nerede diye soruyorum. Kıyamet kopuyor. Parayı nereye harcadınız. Dünyanın en mükemmel raporunu 3,5 saat sunduk. Nereye gitti bu paralar.

    Vatandaştan ev yapacağım diye deprem vergisi topluyorsun. Gidip parayı başka yerde kullanıyorsun. Ne oldu bu paralar? Nereye gitti bu paralar? Bunların cevaplanması lazım" ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, deprem vergilerini sorguladı VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu, deprem vergilerini sorguladı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, deprem vergilerini sorguladı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, deprem vergilerini sorguladı #3

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