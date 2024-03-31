Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, Murat Kurum'a oy verdi: 'Hançerleyenleri unutmadık' Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP’liler, Ekrem İmamoğlu’na tepki olarak Murat Kurum’a oy verdikleri pusulaları paylaştı.

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Bu seçimde adeta kozlar paylaşılıyor.

Muhalefette kurultay sonrası parti içindeki krizler bir an olsun son bulmadı.

Şimdi ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu destekçileri tepkilerini sandığa da yansıtmaya başladı.

CHP'liler 'Murat Kurum' dedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunan CHP'li seçmenlerin, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy vermediği görüldü.

Pusuluları sosyal medyada paylaşan muhalif seçmen, İstanbul'da AK Parti diyerek oyunu Murat Kurum'a verdi.

"Senin de çarkın kırılır"

Öte yandan yazdığı notla da dikkat çekti.

Notta, "Yürü be Hızır Paşa senin de çarkın kırılır, güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir." ifadelerine yer verildi.

CHP üyesinden Kurum'a oy

Bir diğer dikkat çeken pusula da yine İstanbul'dan geldi.

CHP üyesi bir vatandaş, oyunu Murat Kurum'dan yana kullandı.

"Hançerleyenleri unutmadık"

Benzer bir durum farklı bir pusulada daha görüldü.

Yine İstanbul'da Murat Kurum'a oy veren seçmen, şu notla tepkisini gösterdi:

"Piro'yu sırtından hançerleyenleri unutmadık."

"Erbakan hocamızı terletenlerin ekmeğine yağ süremeyiz"

Yeniden Refah Partili bir seçmen de oyunu sosyal medyada paylaştı.

Yanına yazdığı notu da getiren vatandaş, oyunu Murat Kurum'a verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz Yeniden Refahlılardan İmamoğlu'na su bile yok. Rahmetli Erbakan hocamızı boncuk boncuk terletenlerin ekmeğine yağ süremeyiz."

OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak.