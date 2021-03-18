Kemal Kılıçdaroğlu, dilek tutup bileklik taktı

Tekirdağ'da bir takım temaslarda bulunan CHP Lideri'nin Balkan geleneği olan bilekliği yeniden taktığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı katıldığı tüm seçimlerden hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ümidini bir bilekliğe bağladı.

HAVADA LEYLEK GÖRÜRSE İKTİDAR OLACAK

Tekirdağ'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada Balkan geleneği olan bilekliği taktı.

İnanışa göre; bir dilek tutup bileklik takılıyor.

Havada bir leylek görülmesi durumunda tutulan dilek gerçek oluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmayı hayal ederek daha önceki seçimlerde de bu bilekliği takmış ancak havada leylek görmesine seçimlerde yenilgiyi yaşamıştı.