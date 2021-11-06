CHP'nin iktidar olma şansını muhafazakarların oylarını almakta gören CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dindar kesimin artık CHP'yi sevdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Karar TV'de Gündem Özel programına katıldı.

Programda Taha Akyol ile Elif Çakır'ın sorularına yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, burada gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Daha önce CHP'nin iktidara gelebilmesi için muhafazakar seçmenin de oylarını alması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu konuya da değinde.

Partinin attığı adımlarla dindar kesimin artık CHP'yi sevdiğini söyleyen CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

Kemal Kılıçdaroğlu: Dindar kesimle ilişkilerimiz daha iyi VİDEO

"MUHAFAZAKARLARLA HELALLEŞMEMİZ LAZIM"

"Bizim muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım, eksiğimiz var, oturup konuşmadık, derdinizi dinlemedik, Ankara’da oturduk durduk. Şimdi bu yıkılıyor ama karşılıklı güven de oluşmaya başladı.

Ama belli bir zaman dilimine ihtiyaç var. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapma politikası izledik.Muhafazakar söylemini muhafazakarlara haksızlık olarak görüyorum.

"DİNDAR KESİMLE ARAMIZ DAHA İYİ"

En muhafazakar parti bizdik çünkü değişime direniyorduk. Dindar kesimle ilişkilerimiz daha iyi zaten dindar kesim de ülkenin gidişatından rahatsız."