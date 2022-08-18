Kemal Kılıçdaroğlu: Diyanet'i kuran ilk imam hatipleri ve ilahiyatı açan CHP'dir

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, muhafazakarlara partisinin dinsiz olmadığını söyleyip, CHP'nin dindarlar için yaptığı faaliyetleri sıraladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da CHP Üye Katılım Töreni'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, CHP'ye katılanlara tavsiyelerde bulunurken, muhafazakar kesime de seslendi.

Daha önce CHP'nin iktidara gelebilmesi için muhafazakar seçmenin de oylarını alması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu konuya da değinerek şu ifadeleri kullandı.

"CHP'ye dinsiz derler"

"Bizim iki geleneğimiz vardır. Mecbur kalmadıkça din ve askeri konularda konuşmayız. Bizi suçlarla CHP dinsizdir derler.

"Diyanet'i kuran imam hatipleri açan CHP'dir"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP'dir. İlk imam hatip okulunu açan CHP'dir. İlk ilahiyat fakületesini açan CHP'dir.

Kemal Kılıçdaroğlu: Diyanet'i kuran ilk imam hatibi ve ilahiyatı açan CHP'dir VİDEO



"Halka bedava Kur'an-ı Kerim dağıtan CHP'dir"

Kur'an-ı Kerim'i Türkçeleştirip halka bedava dağıtan CHP'dir. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'mealini Elmalı Hamdi'ye yazdıran ve vatandaşa dağıtan yine CHP'dir.

"Camilerin bakımını yapan CHP'dir"

Osmanlı döneminde bakımsız kalan camilerin bakımını yapan CHP'dir. Bunu hafızanızda tutun."