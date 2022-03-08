CHP Lideri Kılıçdaroğlu Şanlıurfa için söz verdiği bedava elektriği Diyarbakır için de söz verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, belediyeyi kazanmaları halinde çiftçilere elektriği bedava vereceklerini söylemiş; bu talebi diğer CHP'li belediyeler tarafından karşılanamayacağı üzere tepkiyle cevap bulmuştu.

CHP Lideri bugün de Meclis'te partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DİYARBAKIR'A DA BEDAVA ELEKTRİK

Şanlıurfa'da bedava elektrik vereceğiz sözlerine tekrardan değinen Kılıçdarıoğlu, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Diyarbakır ziyaretinde bu vaadi orada da bulunacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz VİDEO

BAKANLIK ENGEL OLMASIN

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu "Diyarbakır’a gidecek orada da aynı şeyi söyleyeceğim. Çitçiye güneş enerjisi üzerinden elektriği bedava vereceğiz. Nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsan bakanlık engel olmasın, bütün taleplerimizi yerine getirsin seni de davet edeceğiz beraber açacağız. " ifadelerini kullandı.