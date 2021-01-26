Koronavirüs kısıtlaması nedeniyle birçok işletmenin kapalı olduğu günlerde Uludağ'da tatilcilerin doyasıya kayak yapması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisini çekti.

Uludağ'da geçtiğimiz hafta sonu otellerde konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde, koronavirüs kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafeye aldırılmadığı dikkat çekti.

Pek çok noktada müzik eşliğinde kalabalık gruplar, geç saatlere kadar eğlendi.

Tatilcilerin akınına uğrayan otellerden yansıyan parti görüntüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında evlere kapanan vatandaşların ve dükkanı kapalı olan esnafın büyük tepkisini çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, otellerde düzenlenen eğlencelere de tepki gösterdi.

"ULUDAĞ'DA EĞLENMEK SERBEST"

Esnafın hafta sonu dükkanının kapalı olmasını buna paralel olarak otelerde eğlenmenin yasak olmadığına sitem eden Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek "Dükkanları pandemi dolayısıyla kapatıyorsun, Uludağ’da eğlenmek serbest. Ne yaparsanız yapın sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Dükkanlar kapalı ama Uludağ'da eğlenmek serbest İZLE