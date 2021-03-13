Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi reform paketini beğenmedi

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan ekonomide reform paketini beğenmediğini söyleyerek " Reform nasıl yapılırmış ben size göstereceğim " dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ekonomide yeni bir döneme girdi.

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan ekomomi reform süreci resmi olarak başladı.

Kamuoyunun da merakla beklediği ekonomiye ilişkin reform paketini Erdoğan, dün madde madde açıkladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Reformu'nu değerlendirdi.

SÖZDE REFORM

Açıklanan 23'üncü ekonomi paketi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına, açıklanan bu pakette işsizse iş bulacağız diye bir cümle var mı bu pakette? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok!" dedi

REFORM NASIL OLURMUŞ GÖSTERECEĞİM

İktidarı kastederek ekonomide reform yapacak durumlarının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dağılmış vaziyetteler. Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş, o bizim işimiz. Onu biz yapacağız" dedi.