Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu, İBB adayımızdır

Muhalefet cephesinde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgilerin yankısı sürüyor.
Partiler içerisinde başlayan iç hesaplaşmalar yerel seçimler öncesi muhalefeti dağılma noktasına getirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayındaki seçim yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açıp istifa çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahalle ve ilçe seçimlerinde alevi delegelerle kurduğu oyun karşısında genel başkanlık yarışına girmeyi göze alamayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu karşısında pes etti.
Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti.
İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu İstanbul adayını açıkladı
Muhalefette ittifak krizi, CHP'de genel başkanlık yarışı gibi olaylar yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın ardından İstanbul adayını da açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'ye gündeme dair demeç verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na "İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?" sorusu soruldu.
"Elbette Ekrem İmamoğlu adayımız"
Soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır." yanıtını verdi
"CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır"
"Sizce CHP değişmeli mi?" sorusunu da yanıtlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:
Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hiçbir döneminde değişime kapalı bir parti olmamıştır. Yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni yüzler… CHP bu yüzden parti içi tartışmaları faydalı görür. 100. Yıl konuşmamda da ifade ettim, CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır. Bu dönemden de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız.