Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu, İBB adayımızdır CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İBB adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Muhalefet cephesinde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgilerin yankısı sürüyor.

Partiler içerisinde başlayan iç hesaplaşmalar yerel seçimler öncesi muhalefeti dağılma noktasına getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayındaki seçim yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açıp istifa çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahalle ve ilçe seçimlerinde alevi delegelerle kurduğu oyun karşısında genel başkanlık yarışına girmeyi göze alamayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu karşısında pes etti.

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti.

İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu İstanbul adayını açıkladı

Muhalefette ittifak krizi, CHP'de genel başkanlık yarışı gibi olaylar yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın ardından İstanbul adayını da açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'ye gündeme dair demeç verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na "İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?" sorusu soruldu.

"Elbette Ekrem İmamoğlu adayımız"

Soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır." yanıtını verdi

"CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır"

"Sizce CHP değişmeli mi?" sorusunu da yanıtlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: