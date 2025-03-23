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ANKA

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalara ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluktan tutuklama kararı verilirken terör soruşturması kapsamındaki tutuklama isteği reddedildi.

İmamoğlu için mahkeme kararının beklendiği sıralarda CHP, 81 ilde cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için sandıklar kurdu.

İMAMOĞLU İÇİN OY KULLANDI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için sandık başına gitti.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için oy kullandı.