Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yanından ayırmadı Hatay'da giden Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte yürüdüğü esnada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yanında göremeyince kolundan çekerek yanına çağırdı. O anlar böyle kaydedildi.

Millet İttifakı'nda adaylık krizi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla son buldu.

İyi Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi masaya sunuldu.

CHP'nin de bu teklifi kabul etmesiyle birlikte iki isim de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında iyice boy göstermeye başladı.

Bu sefer de yanında İmamoğlu vardı

Henüz Cumhurbaşkanı yardımcılıkları kesinleşmese de, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesindeki gezisinde Mansur Yavaş eşlik etmişti.

Bugün de Hatay'da giden Kılıçdaroğlu'nun yanında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu görüldü.

İmamoğlu'nu da yanına alan Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Hatay’da Narlıca Mezarlığı'nı ziyaret ederek deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti, kabirlerine çiçek bıraktı.

Yürürken arkasında kaldı: Yanına çekti

Mezarlık girişinde ise yaşanan bir an dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, yürürken arkasında kalan İmamoğlu'nu sertçe kolundan çekti.

İmamoğlu'nu yanına alan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı ile birlikte yürümeyi tercih etti.

Yaşanan an objektiflere böyle yansıdı.