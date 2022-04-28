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    Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi

    Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi

    Elektrik zamlarını protesto etmek için 3 aylık faturasını ödemeyerek karanlıkta kalan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 11:51
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik fiyatlarındaki zamlara tepki gösterme amacıyla Ankara Çukurambar'daki evinin faturasını ödemeyeceğini açıklamış; 3 ayın üzerine ise elektriksiz kalmıştı.

    21 Nisan günü elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca eşiyle beraber karanlıkta yaşayacağını söylemişti.

    Faturayı ödedi

    Bir haftalık sürecin dolmasıyla CHP Lideri, 3 aylık bin 30 TL olan faturasının ödemesini bugün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu bin 30 TL'ye ek olarak 28 TL de açma-kapama ücreti ve gecikme faizi ödemek zorunda kaldı.

    Ödeme işleminin tamamlanmasıyla Kılıçdaroğlu'nun evine sabah saatlerinde ekipler tarafından yeniden elektrik verildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi #4


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