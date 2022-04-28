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Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi
Elektrik zamlarını protesto etmek için 3 aylık faturasını ödemeyerek karanlıkta kalan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün harekete geçti.
- Haber Merkezi
- 28.04.2022 - 11:28
- Güncelleme : 28.04.2022 - 11:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik fiyatlarındaki zamlara tepki gösterme amacıyla Ankara Çukurambar'daki evinin faturasını ödemeyeceğini açıklamış; 3 ayın üzerine ise elektriksiz kalmıştı.
21 Nisan günü elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca eşiyle beraber karanlıkta yaşayacağını söylemişti.
Faturayı ödedi
Bir haftalık sürecin dolmasıyla CHP Lideri, 3 aylık bin 30 TL olan faturasının ödemesini bugün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu bin 30 TL'ye ek olarak 28 TL de açma-kapama ücreti ve gecikme faizi ödemek zorunda kaldı.
Ödeme işleminin tamamlanmasıyla Kılıçdaroğlu'nun evine sabah saatlerinde ekipler tarafından yeniden elektrik verildi.