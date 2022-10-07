Kemal Kılıçdaroğlu: Eleştirilerin tümü başımın üstündedir

Başörtüsü teklifi nedeniyle muhalifler tarafından eleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu adımların gerisinin geleceğini söyledi. CHP Lideri, "Başarılı olur muyum bilmiyorum. Ama deneyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışıyla ilgili gelen eleştirileri Twitter'dan yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Muhafazakar kadınlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sözlerini yineledi.

Gelen eleştirileri de yanıt veren CHP Lideri, bu kanun teklifinin başlangıç olduğunu arkasının geleceğini söyledi.

"Genç muhafazakâr kadınlara sesleniyorum"

"Buradan genç muhafazakâr kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz.

Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim.

Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz" dedik.

Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak.

"Beni eleştirenlere gelecek olursam.."

Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir.

Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir.

"Bu teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim"

Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz. "Benimle misiniz" diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim.

Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz.

"Başarılı olur muyum bilmiyorum, ama deneyeceğim"

Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim."