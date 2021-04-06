Emekli amirallerin darbe imaları barındıran bildiri metni için açıklamalarda bulanan Kılıçdaroğlu, "Emekli amirallerin nasıl darbe yapabileceğini" sorarak darbe diye bir şeyin olmadığını savundu.

Türkiye'de kamuoyunun gündemi emekli amiraller...

104 eski emekli amiral, geçtiğimiz pazar gecesi İstanbul Sözleşmesi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni konu edinerek, milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran skandal bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiriye tepki çığ gibi büyürken 104 amirale ise ilk destek CHP'den geldi.

Bildiri hakkında uzun süre sessizliğini bozmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan tepkiler için "Sahte gündem" yorumunda bulunmuştu.

Bugün de partisinin Meclis'teki grup toplantısında kameraların karşısına geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayınlanan bildirinin darbe ile alakası olmadığını söyledi.

Amiraller için "Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı?" diye soran CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"NE DARBESİ YA..."

"Vay efendim Türkiye'de darbeciler var. Ne darbesi ya? Montrö Sözleşmesi dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı tık yok, emekli amiraller açıklama yaptı, vay efendim yeniden darbe! Ne darbesi kardeşim, ne darbesi?



Sen çıkıp baştan; ne Montrö'sü ne Lozan'ı kardeşim? İkisi de bizim güvencemizdir desen zaten bir sey olmayacaktı. Yok kardeşim, geçti onlar. Kimse yemiyor artık bu numaraları.

"BU KADAR SAÇMALIĞI TÜRKİYE DUYMADI GÖRMEDİ..."

Adam emekli amiral. Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı? Bunlar gerçekten akıllarını peynir ekmekle yemişler. Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç görmedi ve duymadı."





Kemal Kılıçdaroğlu: Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı VİDEO



