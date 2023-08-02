Kemal Kılıçdaroğlu: Emeklilere bahar cehennem edildi Memur ve emekliler için zam oranları toplantılarının geride kaldı. Dikkatler bu toplantıdayken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm Emekliler Derneği'ne gitti. Burada hedefine hükümeti alan Kılıçdaroğlu, emeklilere baharın cehennem edildiğini savundu. Kılıçdaroğlu, “Sizin turizminiz bedava otobüs biletiyle şehir içinde tur atmak” dedi.

AA

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Milyonlarca memur ve emeklinin zam pazarlığı sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirildi.

EYT’nin çıkmasını kendi çabalarına bağlayan ancak emekli maaşlarına yapılan zamdan her daim yakınan Kılıçdaroğlu, Tüm Emekliler Derneği'ne gitti, yine çok konuşulacak ifadelere imza attı.

Başkan Satılmış Çalışkan ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, emeklilerin sesini duyurmaya çalıştığını bir kez daha yineledi.

"Bir Kılıçdaroğlu çıktı itiraz etti"

Emeklilere ikramiye konusunda uzun süre mücadele ettiğini, hükümetin bunu vermek zorunda kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, emeklilerin çalıştığı süre içerisinde döktüğü alın terinin Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Bir kanun çıktı, kanuna itiraz ettim. Ama kimse kusura bakmasın herkes sessizliğini korudu. Neydi çıkan kanun? Ne kadar çok prim öder ve çalışıyorsanız o kadar düşük emekli aylığı alıyordunuz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir kanun var? Ama çıktı. Benim dışımda da kimse çıkıp 'Böyle bir rezalet olmaz. Prim fazla ödeyen emekli aylığını fazla alır, düşük prim ödeyen emekli aylığını da düşük alır.' Adalet böyle değil midir? Ben fazla ödüyorsam, 7 bin, 9 bin, 10 bin gün ödüyorsam ödediğim prime göre, çalıştığım süreye göre bana bir aylık bağlanır. Bu olmadı, kanun tam tersine çıktı. Ama devasa sendikalar kimse itiraz etmedi, herkes hayatından memnundu. Bir Kılıçdaroğlu çıktı itiraz etti, 'Yanlıştır bu' dedi. Ama herkes razı halinden. Ne oldu sonra emekli aylıkları düşük bağlandı. Bağlanacak, kanun öyle, öyle çıktı.

"Bedava otobüs biletiyle şehir içinde tur atmak"

Emeklilere baharın cehennem edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Size sağlanan imkan ne? Bedava otobüs biletiyle şehir içinde tur atmak. Sizin turizminiz de bu.” diye konuştu.

Az prim ödeyene yüksek maaş bağlandığını, fazla prim ödeyenin mağdur edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, toplumun "Bir şey söylersek başımız belaya girer mi?" endişesine kapıldığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, emeklilerin hakkının teslim edilmesi, emeklilerin de kendi haklarını savunması gerektiğini vurguladı.

Cebinden 200 lira çıkardı

Cebindeki 200 lirayı çıkaran Kılıçdaroğlu, bu paraya şimdi 20 simit, 5 yıl önce ise çok şeyin alınabildiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin yüzde 80'inin açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edildiğini söyledi.

"Umutsuzluğa kapılmayın" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Haklarınızı savunun"