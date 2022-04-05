Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Enflasyon aldı başını gidiyor. Hükümet sadece vatandaştan fedakarlık bekliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını belirtti.

Domatese, patatese, karnıbahara zamlar geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan. Durum onların anlattığı gibi değil. Bayram geliyor. İnsanlar bayramda ne yapacağız diye kara kara düşünüyor." dedi.

"DOĞRU ENFLASYON RAKAMI YÜZDE 143"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, doğru enflasyon rakamının yüzde 143 olduğunu söyleyerek, "Yüzde 61 enflasyon doğru mu? Benzine yüzde 161 zam geldi. Doğru enflasyon rakamı yüzde 143! Enflasyon aldı başını gidiyor. Hükümet sadece vatandaştan fedakarlık bekliyor. Enflasyon en acımasız vergidir. Bütün ekonomi kitapları yazar." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Enflasyon aldı başını gidiyor ViDEO

"ZAMLAR YAĞMUR GİBİ GELİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarının devamı şöyle:

"Zamlar yağmur gibi geliyor. TÜİK açıklama yaptı, 'ÜFE yüzde 61 arttı' diye. ENAG'a göre enflasyon yüzde 143. Enflasyon aldı gidiyor. Hükümet 'fedakarlıkta bulunun' diyor. Enflasyon en haksız, en acımasız vergidir. Zam artı zam artı zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Ne yaptınız, Merkez Bankası'nı söğüşlediniz. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil.

Bu yılın ilk 2 ayında bankaların kârı yüzde 322 artmış. Kamu bankalarının geliri yüzde 540'a ulaşmış. Demek ki faizcilere hizmet eden hükümetimiz var. Hani faize karşıydın, hani haramdı? Vatandaşın tasarruf mevduatının yüzde 64'ü dolar. İcradaki dosya sayısı 23 milyona ulaştı."





5'Lİ ÇETE ELEŞTİRİSİ

Mahkemenin, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" eleştirisine ihtiyati tedbir kararı alması hakkında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"5'li çete diye eleştirdim, 5'li çeteye hizmet ediyor diye eleştirdim, bunun üzerine mahkemeden bir karar aldılar. Ben ihtiyatlı konuşacakmışım. Hangi mahkeme, sarayın mahkemesi. Ben 5'li çete diyeceğim, sen ne yapacaksın? Ben hakkı, hukuku savunacağım sen 5'li çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, 5'li çetenin yandaşısın diyeceğim. Bal gibi 5'li çete. 18 yılda, 5 şirkete 203 milyar liralık iş verildi. Her şeylerini finanse ediyorlar.

Savcılara da sesleneyim, rüşvet olaylarının üzerine neden gitmiyorsunuz? Bu 5 kişinin adı kamudan ihale alan en büyük 5 şirket diye dünya literatürüne girecek. 5'li çete dediğim için beyefendi incinmiş, gücenmiş. Bir daha dava aç, açmazsan namertsin. Adama ihale veriyorsun; dolar, hazine, enflasyon garantisi veriyorsun. Hiçbir riski yok. Milletin iliğini sömüren kim, Erdoğan.





"BENİ PARAYLA KORKUTMAYA ÇALIŞIYOLAR"

1 milyon liralık tazminat davası açmışlar. Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Benim parayla işim yok. Paraya tamah eden sensin. Benim derdim, herkesin hakkı teslim edilsin, herkes huzur içinde yaşasın."

CHP Lideri, "Hırsız içerden olunca kapı kilit tutmaz. Hırsız içeride. Devlet yönetimi darmadağın. Bu böyle gitmez. Bunu demokratik yollardan düzelteceğiz. Sarayda oturan şürekâ devletin sahibi değildir, devletin sahibi 84 milyondur. Devletin çivisini çıkardılar. Saraylı kafasıyla bu işler olmaz." diye konuştu.

"Saraylı kafasıyla devlet yönetilmez" diye sözlerini sürdüren CHP Lideri, "5-6 yerden maaş alanlar, hakkı olmadan önemli makamlara getirilenler, 5'li çete, televizyonda saraylı kafasını savunanlar. Bunların 8 özelliği var." diyerek iddialarını sıraladı.