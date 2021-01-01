Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan başörtülü kadınlardan özür dilemeli

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yanına başörtülü bir partiliyi alarak açıklama yapmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Herhalde bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil. Ne demek vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun hakkını ver sen... Oturduğu koltukla millete, vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi mantıkla, hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor. Ben Erdoğan'ın bütün başörtülü kadınlardan özür dilemesini bekliyorum." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yazıktır, günahtır. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek. Yetmedi mi arkadaş? Biraz da sesini kes, insanlara hakaret etmekten vazgeç. Senden yana olan herkes çok iyi, karşında olan herkes düşman. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Başı açığı, başı kapalısı, kadını, erkeği, genci… Beraber yaşıyoruz. Bırakın. Bari hiç değilse 2021'in birinci gününde bu milletin yüzü gülsün. Gerçekten acıyorum. Allah akıl fikir versin."

CHP'Lİ SEVGİ KILIÇ DA KONUŞTU

Öte yandan CHP PM üyesi avukat Sevgi Kılıç, yaşanan tartışmalara sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef aldığını söyleyen Kılıç, şunları söyledi:

"Sayın Ak Parti Genel Başkanının bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarından gelen bir Parti Meclisi Üyesi olarak bir kez daha söylüyorum;

İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!"





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