Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını tekrarladı

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçime zorlamak için elinden ne geliyorsa yapacağını söylerken, AK Partili vekiller Uğur Aydemir ve Zülfü Demirbağ'ın açıklamalarını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programlarını iptal ettikten sonra olağanüstü şekilte topladığı partisinin MYK yoplantısının ardından kameralaların karşısına geçti.

Türkiye'nin ekonomik durumunu eleştiren Kılıçdaroğlu, AK Partili vekiller Uğur Aydemir ve Zülfü Demirbağ'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlattı.

"GEREKİRSE SOĞAN YERİZ AÇIKLAMALARINA TEPKİ"

Aydemir'in “Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz." Zülfü Demirbağ'ın da "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız." açıklamaları büyük tepkiye neden olmuştu.

Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun tepkisine neden olan bu açıklamalar için Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya efendim '1 kilo et yemeyin 100 gram yiyin, ne olacak.' Efendim 'biz yemek yemeyiz de soğan yeriz.' Sen düne kadar soğan mı yiyordun? Kilolarca et yediğinizi de biliyoruz. İsrafı da biliyoruz. Sizin neler yaptığınızı da biliyoruz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili vekillerin açıklamalarına tepki ViDEO

"SANDIĞI GETİR"

Kılıçdaroğlu konuşmasında iktidara yüklenerek erken seçim talebini tekrarladı.

Muhalefet Lideri, "Milletten niye korkuyorsun? Demokrasiden, sandıktan niye korkuyorsun? Yönetme gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Danışacağın kimse kalmadı. Sandığı getir. Seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Erken seçim talebi artık milletin talebidir. Millet seçim istiyor." dedi.

Uğur Aydemir: Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama kimseye taviz vermeyeceğiz

AK Partili Zülfü Demirbağ: Ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz