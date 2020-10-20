Erken seçim talebinin çiftçiden, emekliden geldiğini öne süren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında erken seçim iddialarına değindi.

Kendisinin erken seçim talebinde bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Erken seçim talebi; çiftçinin talebidir, emeklinin talebidir, işçinin talebidir, sanayicinin talebidir. Hapishanelerde haksızca yatan insanların talebidir. Demokrasiye inananların talebidir." dedi.

"KORKUYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Erken seçim kabile devletinde olur" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sen erken seçim yaptın, Demek o dönem kabile devletiydik, şimdi daha kötü. Bunlar ne söylediklerini de bilmiyorlar. Ne korkuyorsun? Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz, adaleti getireceğiz bu ülkeye."

Kemal Kılıçdaroğlu: Erken seçimden korkuyorlar İZLE