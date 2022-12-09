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    Kemal Kılıçdaroğlu, eş güdüm kuruluna sıcak bakıyor

    Cumhurbaşkanı'nın altılı masa liderlerinin dediğini yapmasını öngören sistem, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul gördü.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 09:21
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    Kemal Kılıçdaroğlu, eş güdüm kuruluna sıcak bakıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında birleşen muhalefet partileri, seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

    6 siyasi partinin genel başkanının bir araya gelerek oluşturduğu yapı, henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyebilmiş değil.

    Seçimlere 6 ay kadar kısa bir süre var.

    Masadaki isimlerden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimleri kazanmaları durumunda Cumhurbaşkanı'nın 6'lı masa liderlerinin dediğini yapacağını söylemişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, eş güdüm kuruluna sıcak bakıyor ViDEO

    Kukla Cumhurbaşkanı sistemi

    Buna göre; yüzde 50+1 alan Cumhurbaşkanı, masadaki yüzde 0,1 oranında oy alan siyasi parti liderinin dediğini yapar hale gelecek.

    Milletin iradesinin masadaki 6 siyasi isme bağlanacak olması tartışmalara neden oluyor.

    Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği herkes tarafından bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de katıldığı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı.

    CHP Lideri, Temel Karamollaoğlu'nun açıkladığı eş güdüm kuruluyla ilgili şunları söyledi:

    "6 lider de elini taşın altına koymalı. Bugün nasıl yönetiyorsak, düşünce oluşturuyorsak. Bu düşünceyi ülkeyi yönetmek için de oluşturmalıyız.

    Bir sorun karşısında bir araya gelerek çözüm üretiriz.

    Bunun şöyle bir yararı olacak; temel konularda bir araya gelip çözüm üretebildiğimiz zaman zaman bakanların da o sorunu süratle hayata geçirmeleri lazım.

    Altı liderin aldığı kararı bakanlar süratle uygulayacak. Böyle bir avantajımız olacak."


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