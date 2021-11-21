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Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile pazar alışverişine çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum" dedi.