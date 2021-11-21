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- Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı
Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile pazar alışverişine çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum" dedi.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 12:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu pazar alışverişine çıktı.
Pazar alışverişine çıkan Kılıçdaroğlu o anları hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaştı.
Eşiyle birlikte alışverişini yapan Kılıçdaroğlu, pazarcı esnafı ile sohbet etmeyi ise ihmal etmedi.
"SELVİ HANIM İLE PAZAR ALIŞVERİŞİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle alışveriş yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü;
"Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum.
Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah."