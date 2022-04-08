Randevusuz ziyaretleriyle sık sık gündeme gelen CHP Lideri, bu kez de yüzde 48'lik zammı konuşmaya gittiği Et ve Süt Kurumu binasına giremedi.

Et ve Süt Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında bir zam yapılmıştı.

Zam kararı tartışmaları da beraberinde getirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Çocukların beslenme hakkını koruyacağım" diyerek bu sabah saatlerinde kurumun yolunu tuttu.

Kapıda kaldı: Randevunuz yoksa alamayız

Kurumun önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada güvenlikle konuşmaya başladı. Güvenlikten "Randevunuz yoksa sizi içeri alamayız" yanıtını alan Kılıçdaroğlu içeriye giremedi.

"Bugün buradayım..."

Bunun üzerine kurum önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, olayla ilgili şunları söyledi:

"Daha önce TÜİK'e gitmiştim. Asgari ücretlilerin, memurların haklarını savunmak için. Çünkü TÜİK, enflasyonu düşük göstererek düşük zam alınmasının yolunu açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin haksızlığına uğradığını duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim.

Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'na alınmadı ViDEO



"Hiçbir çocuk yatağa aç giremez"

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bu çok önemli bir konudur.

"Taırm Bakanı gerçeklerden habersiz"

Tarım Bakanı, dün katıldığı TV programında, Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok diye bir açıklama yapıyor. Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden haberi yok."

"'Milletin Sesi' mitinglerimiz başlayacak"

Öte yandan açıklamalarında geçmiş dönemlerde düzenledikleri mitinglere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bayramdan sonra "Milletin Sesi" mitinglerine yeniden başlayacağız." dedi.

TÜİK binasına da alınmamıştı

CHP Lideri, geçtiğimiz yılın sonlarında da randevusu olmamasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitmiş fakat binaya girememişti.

Yine kapı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir." sözleriyle gündem olmuştu.

