Kemal Kılıçdaroğlu EYT'lilerle görüştü

Emeklilikte yaşa takılanların durumuna ilişkin, açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin maliyeci olduğunu hatırlatarak EYT'liler için kaynak bulduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara EYT Federasyonu temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu yasasını AK Parti Parlamentoya getirdiğinde gerek komisyonda gerek diğer alanlarda ısrarla mücadele ettiklerini ancak sendikaların sesinin çıkmadığını söyledi.

EYT'LİLERE HAKSIZLIK OLDUĞU İÇİN CHP MECLİS'İ TERK ETTİ

Yapılan haksızlığa ortak olmamak için TBMM'de CHP olarak salonu terk ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu yasanın prim ödeme gün sayılarını artırdığını, 2008 sonrası her bir emeklinin aylığını 1000'er lira düşürdüğünü kaydetti.

DÜZENLEMEDE YANLIŞLIK VAR

Bugün gelinen noktada emeklilikte yaşa takılanların arttığına, işi olup daha fazla prim ödeyenlerin emeklilik aylıklarının düştüğüne dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu düzenlemede yanlışlık olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha fazla prim ödeyenlerin daha düşük aylık aldığı sistemden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizerek herkesin ödediği prim kadar emekli aylığının artması gereğine işaret etti.

BEN MALİYECİYİM

Emeklilikte yaşa takılanların bütçeye yüküne de bakılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, EYT'lilere özel bir düzenlemenin yapılabileceğini söyledi.

Bu özel düzenleme yapılırken kamuya maliyetinin hesaplanması ve bunun kaynağının bulunması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben maliyeciyim, kaynağın nereden, nasıl bulunacağını üç aşağı beş yukarı biliriz biz. Bizim bütün hayatımız zaten bu işlerle geçti. Maliyet kaldırabilecek türden. Bu 5'li çeteye dolar bazında ödedikleri faizleri bile Türk lirasına çevirseniz sizin değil, sizden sonraki 2-3 kuşağın dahi masraflarını karşılayabilirsiniz. Bütün mesele bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin kimler için kullanılacağıdır. Benim gördüğüm kadarıyla iktidar EYT'lilerden yana bir siyasi tercihte bulunmak istemiyor. Yani 'biz bir yasa çıkardık siz de buna uyacaksınız kardeşim' diyor."

Kemal Kılıçdaroğlu EYT'lilerle görüştü VİDEO

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İŞTE SİZE YENİ KAYNAK

Bu konuda Türkiye'de çalışmalar yapacak kurumların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Sosyal devlet, fakirin fukaranın hakkını hukukunu koruyan devlet demektir. Zenginden, varsıldan alıp yoksula kaynak aktaran devlet demektir. Bugün 5'li çete diyoruz. 5'li çete ne demektir? Dolar bazında devletin en büyük kaynaklarını, yatırımlarını alan, kendi geleceğini garanti altına almak için de Londra mahkemelerini yetkili kılan çetedir. Sadece onlardan alınan parayla hem Aile Destekleri Sigortası hem de sizin beklediğiniz bütün haklar teslim edilir. Asgari ücret hala belirlenmedi. Adı asgari ücret, Türkiye'de oldu ortalama ücret. İnsanların yüzde 60'ı asgari ücret alıyor. Asgari ücretle evini nasıl geçindirecek bu adam, nasıl hayatını sürdürebilecek?"

KURUMLAR VERGİSİ

Kılıçdaroğlu, 2006'da Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini hatırlatarak "30'uncu maddenin 7'nci fıkrası diyor ki 'yurt dışından vergi cennetlerinden gelecek para Türkiye'de yüzde 30 oranında vergilenir. Bunun şartı ne? Tek bir şartı var? Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayımlayacak, vergi cennetleri listesini Resmi Gazete'de yayımlayacak. Böylece oralardan gelen parayı yüzde 30 vergilendireceksiniz." dedi.

UYUŞTURUCUDAN FUHUŞTAN SIFIR VERGİ GELİYOR

Kararnamenin, 2021'e gelinmesine rağmen çıkmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Para yok diyorlar size. Bir kararname çıkaracaklar oralardan gelen her parayı yüzde 30 vergilendirecekler. İşte size kaynak. Niye çıkarmıyorlar? Çünkü 'uyuşturucudan, kadın ticaretinden, fuhuştan, organ ticaretinden, insan ticaretinden gelen paraları sıfır vergiyle Türkiye'ye getir' diyorlar." ifadelerini kullandı.