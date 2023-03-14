Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK ile mücadele sorusunu geçiştirdi Millet İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanması halinde PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle nasıl mücadele edeceğini anlatamadı.

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kaldı...



14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere karşı tüm partilerin hazırlıkları da devam ediyor.



Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında uzun süredir kriz masasında olan Millet İttifakı'nda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmileşti.

Adaylığının kesinleşmesi sonrası Kılıçdaroğlu da, kazanması halinde seçim vaatlerini kamuoyuna duyurmaya başladı.



Konuyla ilgili CHP Lideri, son vaatlerini Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e anlattı.



Seçim vaatlerinin yanı sıra gündeme dair soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadele de soruldu.

Cevabında geçiştirdi

"FETÖ'ye PKK'ye karşı bir yol haritanız var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, lafı yeraltındaki suç örgütlerine getirip soruya istenilen cevabı vermedi.



Cevabında FETÖ ve PKK'dan bahsetmeyen CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"Yeraltı suç örgütleriyle mücadele edeceğiz"