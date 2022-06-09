Ordu'da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda fındık üreticilerinin hak ettiğini alacağını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ordulu fındık üreticilerinin sorunlarına değindi.

Fındık üreticilerine seslendi

Kılıçdaroğlu, "Biz fındık üretiminde dünyada birinci sıradayken neden ve hangi gerekçelerle biz neredeyse fındık bahçelerini terk eder noktaya geldik?" diye sordu.

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda Orduluların fındık konusunda hak ettiğini alacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda göreceksiniz, fındık üretici hak ettiği geliri mutlaka ve mutlaka alacaktır." şeklinde konuştu.

"Türkiye Muhtarlar Birliği'nin olması lazım"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, daha sonra muhtarlarla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu, muhtarların yetkisini artıracaklarını belirtti.

"Türkiye Muhtarlar Birliği'nin olması lazım. Muhtarlığın bir bütçesi olması lazım. Yardımcı bir personel verilmesi lazım." diyen Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ordu'nun kültürünü de yaşama tarzını da kucaklaşmasını da biliyoruz. Bu toplantı sıradan bir toplantı değil. Bu toplantı aynı zamanda oturup beraber bu ülkenin sorunlarını nasıl çözebiliriz toplantısıdır. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki toplum ayrışmaya ve kutuplaşmaya başladı. Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım.

Ayrışma bir topluma huzur getirmez. Kutuplaşma yaratanlar kendi tabanlarını domine etmek için kutuplaşmayı büyüteceklerdir. Bundan kaçınmamız lazım.

Kemal Kılıçdaroğlu: Fındık üretiminde birinci sıradayken nasıl bu noktaya geldik ViDEO







"Fındık ve bal diyince aklımıza Ordu geliyor"

Fındık ve bal deyince aklımıza Ordu geliyor. Az önce fındık bahçesine gittiğimde orda bir üretici anlattı. 150 milyarlık bir sektöre fındık satıyoruz. 150 milyar dolarlık bir sektörden biz fındık üreticileri olarak ne kadar kazanıyoruz? 1.5-2 milyar dolar. Biz fındık üretiminde dünyada birinci sıradayken neden ve hangi gerekçelerle biz neredeyse fındık bahçelerini terk eder noktaya geldik? Biz nasıl oluyor da şimdi fındık bahçelerimizi uluslararası tekellere teslim eder noktaya geldik, kim yaptı bunu? Sorumlusu siyaset kurumu.

Fındık üreticisi çalışıyor. Hakkını da alması lazım. Emek, alınteri var. Nasıl oluyor da fındık üreticisi perişan? Sorumlusu siyaset kurumudur. Siz dünyada bir numaraysanız fiyatı siz belirlersiniz, bütün dünya buna uyar.





"Fındığın fiyatı 14 yıldır aynı"

Fındığı katma değere dönüşmemiz lazım. Teşvik ediliyor. 14 yıldır aynı fiyat. Teşvik edilmesi lazım. Binlerce, milyonlarca kişi buradan geçiniyor. İktidarımızda göreceksiniz, fındık üretici hak ettiği geliri mutlaka ve mutlaka alacaktır. Adalet budur. "Fındık 4 dolardır, karşılığı Türk Lirası neyse ödenmelidir" denmelidir.

İktidar sahiplerine seslenmek isterim, 4 dolar sadece alınterinin karşılığı. Fiyatların ne kadar yükseldiğini hepimiz biliyoruz. Alacaksınız, ihraç edeceksiniz. Hakkı olanı çiftçiye teslim etmek zorundayız.





Yine muhtarlığın önemine değindi

Muhtarların yetkisini artıracağız. Sosyal yardımları kime yapılacağını en iyi bilen muhtarlardır. Dolayısıyla muhtar sosyal yardımları da ihtiyaç sahibi kişilere de en doğru, objektif ulaştıracak kişidir. Bir kanununuz yok sizin. Türkiye Muhtarlar Birliği'nin olması lazım. Muhtarlığın bir bütçesi olması lazım. Yardımcı bir personel verilmesi lazım."