Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'ya boykot çağrısını eleştirdi

Hz. Muhammed'e hakaret ve İslam karşıtlığında bulunan Macron'a protesto için boykot çağrısına, Kemal Kılıçdaroğlu olumlu yaklaşmadı.

Fransa'da Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürler sonrası kriz büyüdü...

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan açıklamaları ile Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılandı.

ERDOĞAN: MİLLETİME SESLENİYORUM..

Macron'a tepki olarak, Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas gibi birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da "Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." ifadeleriyle boykot çağrısında bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KARŞI ÇIKTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu Fransız mallarına boykot vardı.

Fransız mallarına boykot uygulanmasının doğru olmadığına değinen CHP Lideri boykotun fayda getirmeyeceğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan boykot açıklaması İZLE

FAYDA GETİRMEZ

"Beyefendi, Fransız mallarını boykot edin diyor. Vatandaşın Fransız malı alacak hali mi kaldı? Adama askıda ekmek demişsiniz; çıkıyorsunuz Fransız mallarına boykot uygulayacağız diyorsunuz.

Sen uygularsın. Sanki servisçi akşam evine gittiğinde eşine "Sana bir Fransız parfümü aldım diyecek. Adam ekmek bulamıyor. Fransız uçakları var, satsın hemen. Biz ülkelerin barış içinde yaşamalarını isteriz. Kavga zorunlu olmadıkça hiçbir zaman yarar getirmez. Dünyada yalnız kaldık."

MACRON'A TEPKİ GÖSTERMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e yönelik küstah açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik hiçbir tepki göstermemesi de dikkatlerden kaçmadı.



