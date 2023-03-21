Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te şehitliğe gitti HDP ile ortaklıklarını resmiyete döken Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeden bir gün sonra şehitliğe giderek dua etti.

Türkiye'de seçime sayılı günler kaldı.

Seçim çalışmalarına hız veren 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün HDP'nin desteğini almak için Meclis'te Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü.

HDP ile görüştü

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin isteklerini dinleyen Kılıçdaroğlu, görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Bugün ise Kılıçdaroğlu, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu heyetiyle Gaziantep'e gitti.

Şehide dua etti

Depremlerde vefat edenlerin mezarlarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Yeşilkent Şehitliği’ni de ziyaret etti.

2017 yılında henüz 23 yaşındayken Siirt'te terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan uzman onbaşı Ferhat Gözen'in kabrine karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, dua etti.

Terör örgütüne yapılan operasyonların durdurulmasını isteyen HDP'yi oyları için yanına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şehitliği ziyareti etmesi tepki topladı.

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için istedikleri;