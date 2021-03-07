Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk bir haftada KYK borç faizlerinin tamamını sileceğini söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, lise ve üniversite öğrencisi ile yeni mezun işsiz gençlerle bir araya geldi.

Yaşları 14 ile 24 arasında değişen gençlerin, eğitimden siyasete, çevre sorunlarından işsizliğe ve yaşanılan gelecek kaygısına kadar sorunlarını dinleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Z kuşağı olarak tabir edilen genç kitleye vaatlerini antan Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarına değindi.

NE FAİZİ...

İktidara geldiklerinde ilk bir haftada KYK borç faizlerinin tamamını sileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Ne faizi kardeşim, önce iş ver. İş verirsiniz, sigortalı bir işte çalışır, ondan sonra kredi borcunu öder belli bir taksit içinde. Hem işi yok hem faiz uyguluyorsunuz. Kendisinde para yok, babasının gelirine el koyuyorsunuz. Olacak iş değil, akıl alacak şey değil. Bunları değiştireceğiz" dedi.

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MESLEK YASASI

Kılıçdaroğlu, bir meslek yasasının çıkarılması gerektiğini de belirterek, gençlere bu konuda bir çalışma yaparlarsa bunu parlamentoda dile getireceklerini söyledi.

Üniversitelerin gerçek anlamda üniversite olması için bilimsel, yönetimsel ve mali özerkliğinin bulunması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

BİR ÜNİVERSİTE NASIL OLMALI

"Üniversiteler eğer gerçekten bilim üretiyorsa, öğrenciyle hoca arasında sağlıklı ve tutarlı bir ilişki varsa o zaman bu üniversiteler üniversite olur. Aksi halde yönlendirilen, baskı altına alınan, tartışmaların bile yasaklandığı bir ortamda üniversite, üniversite olmaktan çıkar.

SENDİKALAŞMA OLMAZ

Düşük ücretli işler ve işsiz sayısının çok olduğu yerde sendikalaşma olmaz. Çok sayıda işsiz var. Dolayısıyla işveren daha düşük ücret ödeyerek kişinin emeğinden daha fazla yararlanmak ister. Kapitalizmin ortaya koyduğu gerçek de budur. Bunu aşmak için Türkiye'de güçlü bir sosyal devletin olması, istihdam alanlarının yaratılması, kişi başına gelirin yükseltilmesi, aile destekleri sigortasının çıkması lazım. Bunların hiçbirisi şu anda yok. Olmadığı için de bir umutsuzluk var ve bu umutsuzluk üzülerek ifade edeyim, besleniyor.