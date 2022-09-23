CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, artık karar verin" diye konuştu.

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin sıcak ortamına girdi...

CHP'nin önderliğinde kurulan 6'lı masada kim aday olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli dillendiriliyor.

Öyle ki Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de partisinin 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Partisi içinde Cumhurbaşkanı adaylığı neredeyse kesinleşen Kılıçdaroğlu, altılı masa içerisinde sıkça dillendirilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri için son noktayı koydu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçekten benimle misiniz ViDEO

"Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum"

"Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım; bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum." diye konuştu.





"Halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz"



"Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor, buna inanın. Ve yine buna inanın, bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz ve özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz." açıklamasında bulundu.

İmamoğlu desteğini belirtti

Açıklamaların hedefinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini belirten paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, Twitter hesabından, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım." mesajını verdi.





Mansur Yavaş'tan da destek geldi

İmamoğlu'nun paylaşımının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da destek mesajı geldi.

Mansur Yavaş, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım." dedi.



