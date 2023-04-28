Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da konuştu: Fındık asla 4 doların altına düşmeyecek Millet İttifakı adayı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun mitingde vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde, "Fındık asla 4 doların altına düşmeyecek" dedi.

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14 Mayıs seçimlerine 16 gün kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçi gezilerini sürdürüyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun mitingde vatandaşlara seslendi.

"Huzuru ve bereketi getireceğiz"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında şu sözleri sarf etti:

Yağmurlu günde beraber olduğumuz için son derece mutluyum. Bir değişime hazır mıyız? Hak, hukuk istiyor muyuz? Sözüm söz, güzel baharlar getireceğiz, güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Artık kavgadan bıktık artık kucaklaşalım, sohbet edelim. Bir dünya sorun var, gelin çözelim. Huzuru ve bereketi getireceğiz.

"Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak"

Gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi, özgürlük, iş, aş istiyor musunuz?" diye sorarken, "Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Gençler geleceğini başka ülkelerde değil kendi ülkesinde çalışarak, üreterek kazanmalı." ifadelerini kullandı.

"Fındığı dolara bağlayalım kilosu 4 dolar"

Giresun fındığına değinen Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Karadeniz için çay ve fındık stratejik üründür. Fındık sadece bizim için değil, dünya için son derece değerli bir üründür. Bu fındığı üreten bir numaralı ülkeyiz. Dünya bu fındıktan milyar dolarlar kazanıyor ama üreten kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor da biz kazanamıyoruz? Sen her şeyi dolara bağladın, o zaman fındığı da dolara bağlayalım. Kilosu 4 dolar.

"Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz"

"Şimdi hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

Yok öyle, yok böyle, yok masanın altı yok üstü. Terör bir insanlık suçudur. Kim yaparsa yapsın teröre karşı durmayan insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz.

"Bütün köy okullarını açacağız"

Tarım ve hayvancılık konusuna da değinen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bütün köy okullarını açacağız. Öğretmenler olacak. Köylerde aynı zamanda ziraat mühendisi, veteriner hekim olacak, teknisyenler olacak. Aylıklarını yine devlet ödeyecek. Onlar sizin için çalışacak, üretecek. Toprağın bereketli olmasını onlar sağlayacak.

"İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır" diye sözlerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde tamamladı: