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    Kemal Kılıçdaroğlu, gölette boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane'de inşaat alanındaki bir gölete girerek boğulan Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 18:10
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 18:21
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    Kemal Kılıçdaroğlu, gölette boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Cevher Sokak’ta yaşayan 10 yaşındaki Mithat Evlice, inşaat alanındaki gölete girerek kayboldu.

    İhbar üzerine olay yerine dalgıç ekipleri geldi. Ekipler bir saat süren aramanın ardından, Mithat'ı sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan tahilsiz çocuk kurtarılamadı.

    Olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ve partinin temsilcileri ile birlikte Mithat Evlice’nin ailesini ziyaret etmek üzere yaşadıkları mahalleye geldi.

    VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

    Ziyarette aileye taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu ardından evden çıkarak vatandaşlarla sohbet etti.

    Vatandaşların isteği üzerine onlarla fotoğrafta çektiren Kılıçdaroğlu ardından çocukları da sevdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, gölette boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu, gölette boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti #1

    ÇAĞIRDIĞI ÇOCUK KUCAĞINA GELMEDİ

    Bir çocuğa yanaşarak, “Gel bakalım Kemal dedeye” diyen Kılıçdaroğlu’na çocuğun gelmemesi dikkat çekti.

    Vatandaşlarla bir süre daha sohbet eden Kılıçdaroğlu ardından sokaktan ayrıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, gölette boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, gölette boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, gölette boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti #4

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