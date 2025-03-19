AA

Bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sonrası dün akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

EV ZİYARETİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evini ziyaret edeneski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun eşi Dilek, oğlu Selim ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"BUNU ASLA KABUL ETMİYORUM"

Türkiye adına üzgün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu sözleri kullandı:

Olacak şey değil. Bir metropolde belediye başkanlığı yapan, 16 milyona hizmet veren bir belediye başkanı sabahın köründe gözaltına alınmaz. Ekrem Bey, hangi davete icabet etmedi, telefon edersiniz gelir, ifadesine başvurulacaksa.

Kılıçdaroğlu, bir kişinin iradesinin her şeye hakim olduğunu savunarak, "Hakkın, hukukun, adaletin olmadığı yerde, insan hakları da özgür medya da olmaz. Bunu asla ve asla kabul etmiyorum, asla doğru değil." ifadesini kullandı.

"YAPILAN İŞLEMİ DOĞRU BULMUYORUM"

Bütün vatandaşlara çağrı yapmak istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Bu ülkede CHP olduğu sürece hiç kimse bir gelecek endişesi taşımasın. Biz 100 yıllık bir partiyiz, sıradan bir parti değiliz, mücadele partisiyiz, savaş ortamında kurulmuş bir partiyiz. Mücadelemizi de bu çerçevede yapacağız, bu çerçevede bir mücadele olmazsa sonuç alamayız.



Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi, adalet ve hukuku getirmek zorundayız. Yaşadığımız tablo doğru bir tablo değildir. Şafak operasyonlarıyla insanlar gözaltına alınmamalı, davet edersiniz, sorarsınız sorularınızı cevabını verirler. Yapılan işlemi asla ve asla doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.

Bundan sonraki plana ilişkin görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarla görüşeceğiz. CHP mücadele partisidir. Bir araya gelip, oturup bir strateji belirler o çerçevede hareket ederiz, olması gereken de odur." dedi.