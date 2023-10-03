Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı konuşması öncesi ayakta alkışlandı Meclis'in yeniden açılması sonrası ilk grup toplantısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'liler tarafından yoğun destek gördü.

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ensonhaber.com

TBMM'de yeni yasama yılı başladı...

Meclis'in açılmasıyla birlikte siyasi partilerin grup toplantıları da kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ağır bir yenilgi alan ve bununla birlikte değişim tartışmaları içindeki CHP'de de; bugün yeni dönemim ilk grup toplantısı için bir araya gelindi.

Aldığı peş peşe 12 yenilgi sonrası partideki geleceği sorgulanan ve buna rağmen kurultayda adaylığını yeniden ilan eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, grup toplantısında destek büyüktü...

'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantı salonunda parti üyeleri tarafından sloganlar eşliğinde karşılandı.

Tüm salon hep bir ağızdan "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atarken; Kılıçdaroğlu yoğun sevgi gösterisi eşliğinde gruptaki sırasına oturdu.

Kürsüye alkışlar eşliğinde gitti

Daha sonra konuşma yapmak için parti kürsüsüne yönelen CHP Lideri, burada da tüm CHP üyeleri tarafından ayakta alkışlanarak konuşmasına uğurlandı.