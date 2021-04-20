Meclis'teki grup toplantısında partililere seslenen Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında boğazının gıcık tutmasıyla art arda sesi kısıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Meclis'teki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Grup toplantısında kameraların ve CHP'li vekillerin karşısına geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kürsüde zor anlar yaşadı.

Grup toplantısında hükümete yönelik eleştirilerde bulunmak isteyen Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında boğazının gıcık tutmasıyla art arda sesi kısıldı.

"BENİ BÖYLE DİNLEYECEKSİNİZ"

Salondaki CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı zor durum karşısında alkışlayarak destek verdi.

Ramazan ayı nedeniyle Kılıçdaroğlu, kameraların karşısında boğazını temizlemek için su da isteyemedi.

Daha sonra sesini toplayan CHP Lideri, salondakilere dönerek "Biraz daha dinleyeceksiniz beni böyle." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşmakta zorlandı VİDEO