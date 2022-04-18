- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 13:43
- Güncelleme : 18.04.2022 - 13:58
2023 seçimlerine geri sayım başladı.
AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturdu Cumhur İttifakı'na karşı; CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi ile seçime birlikte gitme kararı aldı
Ancak seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta kriz üstüne kriz yaşanıyor.
Uysal- Davutoğlu kavgası
Cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı konusunda kavgalar yaşayan ittifakta bu sefer DP Lideri Gültekin Uysal ile Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu arasında kavga yaşandı.
Kavgayı başlatan ise Uysal'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım oldu.
"Eski AK Partili bir isim aday olamaz"
Uysal, paylaşımında Ahmet Davutoğlu'nu hedef alıp ittifakın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." ifadesine yer verdi.
Bu ifadelere Davutoğlu sinirlenirken, CHP'nin sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, Uysal'ı çağırdı
İttifakta krizin artmasından endişe duyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, 6'lı masanın dağılmaması için CHP Genel Merkezi'ne Gültekin Uysal'ı davet etti.
Davet sonrası bugün de Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı makamında kabul etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti.
İttifakı riske atmayın uyarısı
Görüşmede Kılıçdaroğlu, son olaylardan ötürü Uysal'a uyarılarda bulundu.
Bu tarz çıkışların ittifaka zarar vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, bundan sonra böyle hadiselerin yaşanmamasını talep etti.