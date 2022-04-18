Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sözleri 6'lı ittifakta krize neden olan Demokrat Parti Lideri Uysal'ı bugün makamında ağırladı.

2023 seçimlerine geri sayım başladı.

AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturdu Cumhur İttifakı'na karşı; CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi ile seçime birlikte gitme kararı aldı

Ancak seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta kriz üstüne kriz yaşanıyor.

Uysal- Davutoğlu kavgası

Cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı konusunda kavgalar yaşayan ittifakta bu sefer DP Lideri Gültekin Uysal ile Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu arasında kavga yaşandı.

Kavgayı başlatan ise Uysal'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım oldu.

"Eski AK Partili bir isim aday olamaz"

Uysal, paylaşımında Ahmet Davutoğlu'nu hedef alıp ittifakın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." ifadesine yer verdi.

Bu ifadelere Davutoğlu sinirlenirken, CHP'nin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Uysal'ı çağırdı

İttifakta krizin artmasından endişe duyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, 6'lı masanın dağılmaması için CHP Genel Merkezi'ne Gültekin Uysal'ı davet etti.

Davet sonrası bugün de Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı makamında kabul etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti.

İttifakı riske atmayın uyarısı

Görüşmede Kılıçdaroğlu, son olaylardan ötürü Uysal'a uyarılarda bulundu.

Bu tarz çıkışların ittifaka zarar vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, bundan sonra böyle hadiselerin yaşanmamasını talep etti.