Kemal Kılıçdaroğlu: Hak gelecek batıl zail olacak Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın iftar programında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Erbakan'ın çok sık kullandığı bir söz var. Hak gelecek batıl zail olacak." dedi.

İHA

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanıyor...

Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu da bu kapsamda partililerle buluşmalarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu bu kez İstanbul Yenikapı’da bulunan Avrasya Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından vatandaşlar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Saadetlilerin iftar yemeğine katıldı

Programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Programda iftar öncesi dua okundu. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

"Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim"

Kılıçdaroğlu konuşmasına, geçtiğimiz gün seccadenin üzerinde ayakkabılarıyla poz verdiği görüntülere değinerek başladı.

Kılıçdaroğlu konu hakkında şunları söyledi:

“Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesi ile ilgili iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çekilmek istediler. Ben kimseyi kırmam, herkesi kucaklarım ve saygı duyarım. Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm. Ailem, eşim, çocuklarımız asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum."

"Hak gelecek ve batıl zail olacak"

Kılıçdaroğlu sözlerinin sonunda ise Necmettin Erbakan'ın bir sözüne değinerek, "Rahmetli Erbakan'ın çok sık söylediği bir sözü var, onunla bitireyim isterseniz. Hak gelecek ve batıl zail olacak. Herkes buna inansın. Hakkı, hukuku ve adaleti ne pahasına olursa olsun, bu güzel ülkeye beraber getireceğiz." dedi.

